日本玩具車Tomica生產商　放售星光行近萬呎樓面

再有日資公司出售位於本港的寫字樓物業。由日本玩具生產商TOMY持有的尖沙咀星光行一籃子寫字樓單位推出放售，涉及近1萬平方呎的全海景樓面。

萊坊表示，上述寫字樓包括星光行12樓07至12室、14室至16A室，建築面積約9,621平方呎，享有開揚全海景，業主未有定下意向價。

日本玩具生產商TOMY持有的尖沙咀星光行一籃子寫字樓，享有全海景。

萊坊投資部董事洪懿青表示，上述物業大部分樓面現由業主自用，2個單位用作出租，另有部分樓面交吉。她指出，原業主早於80年代已購入上述物業。翻查資料，日本玩具生產商TOMY是一家以生產兒童玩具為主要業務的公司，旗下品牌有玩具車Tomica等。另據代理行資料，該廈近兩年的成交呎價較為參差，介乎8,637至21,185元。

上周接連出現日資公司沽商廈個案

事實上，近一個月商廈市場已出現至少兩宗日資企業沽寫字樓的個案，包括由三菱日聯租賃（香港）有限公司持有的金鐘遠東金融中心4樓全層，於上周以約2.376億元易手，成交呎價約2.2萬元，呎價創下該廈過去八年來的新低紀錄。

近日有不少日資公司沽出持有多年的寫字樓物業。

另一宗則為從事環球期貨及股票證券市場經紀業務的岡地集團（香港）有限公司，屬日資公司，以1.5億元沽出中環乙級商廈歐陸貿易中心6樓全層樓面，呎價約28,512元。新買家為為在港經營綜合私家醫療服務的中卓醫務。