何文田耀爵臺3房2030萬沽　較5年前低逾3成

光萬投資旗下的何文田伯爵街2A號單幢盤耀爵臺，已入伙近10年。項目在上周五（4日）招標12樓單位，面積982平方呎，屬3房1套間隔，據成交紀錄冊，單位在今日（7日）以2,030萬元成交，呎價20,672元。

不過，該單位曾在2013年的售價為2,706萬元，後來在2016年提價10%，售價約2,996.6萬元，故是次成交低上一次售價低32%。

項目在約一年半後再錄成交，上一宗成交為6樓，面積982平方呎，以1,848萬元成交，呎價18,737元。

朗城滙3房1419萬沽 創項目新高

華懋集團旗下元朗朗城滙，已屆現樓，項目新錄一宗成交，單位為2座32樓H室，面積749平方呎，屬3房1套間隔，今日以1,419.56萬元成交，呎價18,953元，創項目成交價新高。該盤屬現樓連裝修的示範單位。

發展商指，截至今日，項目累沽669個單位，涉資約55.8億元，餘下51個單位，分別為5個2房單位及46個3房單位。

華懋集團銷售部總監吳崇武先生表示，早前上載更新價單，將付款計劃B及C的按揭成數由80%提高至85%。另外，將所有付款計劃成交期由90天延長至180天。項目昨日（6日）旋即錄2宗連還成交，合共約2,521.15萬元。