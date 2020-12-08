名人入市｜內地富豪錢峰雷1440萬購大圍柏傲莊三房　涉辣稅216萬

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下大圍站柏傲莊，早前熱賣，連阿里巴巴（9988）創辦人馬雲的好友、綽號「錢多多」的內地富豪錢峰雷亦有購入單位。土地註冊處資料，錢峰雷於10月底斥近1,440萬元買入柏傲莊 I 2B座高層A室，該單位面積663平方呎，屬三房間隔，呎價約21,716元。

由於是次並非他首次置業，故是次入市需繳付15%雙倍印花稅（DSD），料涉及近216萬元。翻查資料，他2014年曾斥約6.9億元購入山頂超級豪宅白加道28號一幢洋房，據悉該洋房正在放售。

上月曾遇襲被斬 懸紅千萬緝兇

錢峰雷於11月中在灣仔港灣道遭多名刀手追斬，大腿中刀，其助理亦受傷，錢氏其後於本港報章懸紅公告，以最高懸紅1,000萬元港幣緝捕4名刀手。

錢峰雷於1976年出生於浙江寧波，據悉他並非富二代，父母均是農民，故有關其發迹史的傳言甚多。而錢峰雷與阿里巴巴創辦人馬雲相識多年，份屬好友。

錢峰雷亦是知名慈善家，曾在同學聚會中贈送iphone手機予各人、以及參加藝人李亞鵬及王菲主辦的慈善晚宴，以2,000萬元人民幣投得一件玉觀音擺設，被網民及李亞鵬稱為「錢多多」。

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發展商早前則指，大圍柏傲莊 I、II 兩期，自10月17日開售至今，累沽出約2,107伙單位，套現逾238億元。當中，有約209組大手買家連購兩伙或以上。