禁堂食｜新地5大商場推美食優惠　提供達50%回贈

政府收緊防疫措施，今日（10日）起食肆晚上6時後禁止堂食，各大商場紛推優惠吸客，其中，為配合新一輪「禁堂食」措施，新地（0016）旗下五大商場，推出《冬日安心堂食/外賣自取50%回贈》。

新地旗下包括apm、大埔超級城、世貿中心、元朗廣場及新翠商場，夥拍超過100間特色餐飲，由即日起至本月24日，凡到指定食肆，惠顧堂食或外賣自取滿80元，即可換領40元商場美食優惠券，即達50%回贈，顧客憑美食優惠券到參與餐廳，可以低至半價享用美食。

新地（0016）旗下5大商場推出《冬日安心堂食/外賣自取50%回贈》。（新地提供）

同時，新地又推出「新地購物一站通」網上購物平台，提供潮流產品低至一折、商戶禮券、特色聖誕禮盒以至500多款外賣自取餐單。顧客只須登入平台，即時透過多個流動支付平台繳費，推廣期內透過網上平台外賣自取消費滿80元，即減20元。

中環ifc 推購物禮券

至於中環ifc商場亦推出聖誕獎賞，由即日起至12月27日止，顧客可獲高達18%消費獎賞的購物禮券。凡於星期五至日於場內消費滿9,000元，即可獲贈總值1,650元之購物禮券，及參與聖誕抽獎，有機會贏取積分、全年免費代客泊車服務、獨家活動邀請以及購物餐飲優惠等 。