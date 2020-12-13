中原﹕周末十大屋苑錄22宗成交　交投創7周新高

中原地產十大屋苑本周末錄得22宗成交，較上周末19宗再升15.8%，連升三周，成交量創7周新高，零成交屋苑維持2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第四波疫情持續，政府收緊限聚令，發展商亦配合，放慢推盤步伐，令一手新盤斷層，客源流向二手。在疫情下，市民雖減少睇樓活動，但置業信心不減，積極尋覓平價筍盤，二手業主見疫情持續，亦願意減價，成功吸客，令二手樓市呈價跌量升局面，相信局面將持續一段時間。

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，太古城本周末錄得1宗成交，單位為青松閣高層E室，實用面積922平方呎，三房套房間隔，擁靚裝修，向西南望寫字樓景，原開價1,738萬元，現以1,700萬成交，折合實用呎價18438元。原業主於1996年以528萬元買入單位，一直作收租用途，現沽貨賬面獲利1,172萬元離場，單位升值2.2倍。太古城本月暫累積錄得11宗成交，平均實用呎價約18,565元。

九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本周末僅錄得1宗成交，中原促成麗港城10座低層E室，單位實用面積687平方呎，三房套房間隔，望園景。業主以965萬元將單位易手，折合實用呎價14,047元。原業主於2013年3月以600萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利365萬元，單位升值61%。

新界區方面，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本周末錄得9宗成交，交投暢旺，屋苑本月累積錄約18宗成交。中原本周末促成沙田第一城19座中層D室，實用面積327平方呎，建築面積395平方呎，屬正南兩房單位，成交價582萬元，平均實用呎價17,798元。原業主於2014年5月以363萬元買入單位，持貨6年，現易手帳面獲利219萬元，單位升值6成。