多圖｜中半山連天台複式戶開價1.43億　需售後租回原業主方便換樓

近月逾億元豪宅市場買賣氣氛做好，業主除了趁機提價，更設多項要求方便自己。中半山豪宅地利根德閣一個頂層複式戶連天台特色戶，早於10月份已推出拍賣，開價1.38億元，雖然過去進行拍賣僅獲少數買家出價，而且未到底價收回，但業主仍要求調高開價500萬元至1.43億元。此外，該豪宅業主更要求以較低的租金售後租回單位數個月，以方便進行換樓及清空傢具。

上述豪宅物業為地利根德閣1座頂層複式單位連天台，實用面積約4,679平方呎，設有1,104平方呎的天台，明日（14日）推出拍賣，開價1.43億元，即呎價約30,562元。據拍賣行的相片，該豪宅物業設有內置樓梯貫穿上下兩層，而上層的大廳位置設有天窗，讓自然光照射單位之中。

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10月拍賣曾獲承價至1.48億

翻查資料，該物業在10月份已推出拍賣，開價1.38億元，當時獲兩組買家出價兩口至1.48億元，惟未到底價收回。

環亞拍賣區蘊聰表示，上述物業屬業主盤，業主不時會隨市況調整開價。他又指出，由於物業由業主自用，不容許買家睇樓，而且業主要求交易後以較低的租金售後租回數個月，以方便換樓及清走單位內的傢具，故查詢反應一般，暫時僅接獲數組準買家致電。

不許睇樓 要求售後租回數個月

據土地註冊處資料，上述物業由一間公司持有，於2008年12月以5,228萬元購入，即開價較購入價高出1.7倍或9,072萬元。