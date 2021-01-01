男醫護獲家人撐150萬　斥逾七球上車：唔中意打卡會慳好多錢

在社交網站「打卡、呃like」是不少現代年輕人必做之事，但今次上車故事的主人翁恰好相反。80後業主陳先生與女友，自投身社會便努力儲錢，手頭積蓄再加上父母的「加持」，終以逾700多萬元買入馬鞍山新盤一個兩房單位，成功上車。他們更教路，少玩Facebook、Instagram等網絡社交平台，可以慳返好多錢。

唔玩IG、Facebook會慳返好多錢

80後業主陳先生從事醫護化驗工作、女朋友則是台資企業的秘書，兩人合共月入逾7萬元，近日在自己工作地點附近成功置業，買入馬鞍山泓碧一個兩房單位，面積約489平方呎，樓價大約738萬元，首期約330萬元，月供約1.5萬元。

買樓後發現意外驚喜

陳先生指，他們自投身社會「搵銀」開始，便養成儲蓄習慣，生活亦相當節儉，既不太嚮往物質生活，對網絡社交購物等平台也不太感興趣。「我地唔沉迷玩Facebook、IG、唔中意打卡。」他認為，網絡平台很多資訊，其實都是吸引人消費享樂，「唔中意玩呢啲，會慳返好多錢。」

在跟與業主二人閒談之間，發現他們平日的娛樂大多是行山、郊遊等「親親大自然」的活動。陳先生更興奮地向記者透露，在買入單位後發現驚喜。

業主口中所指的驚喜，原來是其屋苑附近的環境，泓碧位置算是三邊環海、鄰近海星灣、亦有兩個鮮為人知的沙灘。「我地好中意大自然，呢到係一個有港鐵站、有沙灘， 落到水嘅地方，呢啲真係無嫁啦。」寧靜的大自然環境，正正符合他們的生活態度。

獲父母資助150萬首期上車

香港樓價出名「離地」，再節儉也難輕言上車置業。其實，二人除平日節儉簡樸的生活外，能成功入市還要多得父母「加持」。陳先生指，二人準備買樓前，月入未及7萬元，原物色「大西北」的樓盤、即元朗、屯門等地區，預算約600萬元。不過，最終獲得父母加碼資助近150萬元的首期，才能成功在心儀地點上車，與父母居亦住得更靠近。

二人除努力儲錢，生活傾向節儉簡樸外，能成功入市還要多得父母「加持」。（盧翊銘攝）

信用卡支付臨時訂金近40萬

談及當日買樓的細節時，陳先生亦分享了一件趣事。他笑指，當初到達樓盤的展銷廳時，被地產經紀告知「（單位）係最後一日做呢個價錢」，即之後會有加價的可能。因怕遲入市要買貴貨，當日家人也在身邊「推波助瀾」，終於「夾手夾腳」以信用卡支付近40萬元的臨時訂金。

泓碧為內房碧桂園（2007）首個在港發展的住宅項目，當談到物業的用料及質素時，業主直言，入市前並不了解樓市，但對買入的單位仍然有信心，「博佢唔會做到太差嘅，如果第一個項目就做到差，『咁以後咪可以唔洗撈』。」

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。