山頂文輝道住宅地今截標　現場暫收7份標書　新地、長實有份

兩年前曾流標的山頂文輝道地王，「一拆二」後再推出招標，其中面積較大的一幅、即文輝道第2、4、6及8號，今日截標。據現場所見，截至正午12時，地皮暫接獲7份標書，入標財團包括長實集團（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173）、恒地（0012）及三間不知名財團。

長實、嘉華、恒地獨資入標

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團是獨資入標山上述頂文輝道地皮，認為該項目罕有及景觀好。而是次地皮拆細推出，入場門檻較低，集團會按市況出價。

被問及豪宅市況，她預計疫情改善後，豪宅市場料將回復正常。至於中環新海濱民耀街商業地今起推出招標，她表示集團會研究相關條款，才決定入標事宜。

至於恒地發展部地產發展經理梁晶晶表示，集團獨資入標山頂文輝道地皮，認為所有大型發展商都對該項目有興趣。

上述文輝道第2、4、6及8號鄉郊建屋地段第1211號的住宅用地，面積約13.49萬平方呎，為「一拆二」後面積較大的一幅，最高可建樓面約25.93萬平方呎，料可提供240伙住宅。市場預計，上述地皮樓面地價介乎每呎3萬至4.2萬元，即估值約77.8億至109億元。

賣地章程內並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，但參考相關的分區計劃大綱圖，項目預計將興建約12層高的分層豪宅單位。項目發展期止於2027年3月31日。

此外，賣地章程又提到日後上述地皮中標財團，和分拆後另一幅地皮的買方，可共同向地政總署申請契約修訂，共用康樂設施、泊車位或其他相類似條款，以協助兩地皮作共同發展。

2018年收5份標書 流標收場

山頂文輝道第2、4、6、8、9及11號整幅豪宅用地，於2018年曾推出招標，當時市場估值高達約242億至404億元，樓面地價6萬至10萬元，該年10月份截標時共接獲5份標書，惟全部未達底價，最終被收回。

至今年9月底，發展局局長黃偉綸公布賣地計劃時，重推文輝道地皮，並決定「一拆二」推出，黃偉綸指該地皮規模拆細後，可讓更多發展商參與，又認為這個做法不會影響土地總體價值。而是次推出的文輝道2至8號地皮，屬兩幅之中面積較大一幅。