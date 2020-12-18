物業管理業監管局新網站明推出　同時更改域名

物業管理業監管局﹙物管局﹚宣布，全新設計網站會於明天（19日）推出，以加強監管局與公眾的聯繫溝通及提升網站使用人士的體驗。有關網站域名亦同時更改為pmsa.org.hk。

新網站加入了網頁互動效果，透過主頁展示的四大按鈕（包括「發牌制度」、「規管」、「專業發展」及「資訊中心」），使用人士可直接瀏覽監管局主要功能的最新資訊，而主頁的「最新消息」及新增的「宣傳刊物」欄目可讓使用人士更便捷瀏覽及／或下載監管局各項宣傳及推廣物品，包括宣傳短片及單張等，大大提升網站使用人士的體驗，讓使用人士能更便捷搜尋所需的資訊。

為加強公眾人士與監管局的聯繫溝通，新網站於「聯絡我們」一欄中加設新功能，讓公眾人士可直接輸入及發送查詢內容，以便監管局有系統及有效率地處理各項查詢。

除上述的優化網站設計和功能外，物業管理業發牌制度登記冊（升級版）亦同步推出。監管局主席謝偉銓表示，截至昨日（12月17日），監管局共發出超過1,300個物業管理牌照。公眾人士現可透過新網站查閱持牌物管公司及持牌物管人的資料，令業界運作的透明度增加，並加強監察及規管的成效，不但可帶動整個物管行業朝着更專業化及優質化發展，亦為市民在選擇物管服務時提供更全面的資訊及更佳保障。「登記冊（升級版）提供搜尋功能，方便易用，公眾人士可以『牌照狀況』、『持牌人名稱』、『牌照號碼』、『牌照類別』或公司持牌人及所管理的單位數量等選項搜尋所需資訊。」

為配合未來發展及提升監管局對外形象，監管局在推出新網站的同時，其網站域名亦更改為pmsa.org.hk。新域名取名自監管局的英文簡稱「PMSA」，讓公眾人士可以監管局名稱簡易搜尋及瀏覽監管局網站。