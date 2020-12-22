黃竹坑站第五期截收意向書　現場收9份　碧桂園、中國金茂有份

港鐵公司（0066）黃竹坑站第五期物業發展項目，將於今午2時截收發展意向書。據悉，截至下午2時，現場共接獲9份，遞交意向書的財團包括英皇國際（0163）、碧桂園（2007）、旭輝（0884）、華懋集團、中國金茂控股（0817）、爪哇控股（0251）及其士國際（0025），另有兩間不知名財團。

英皇國際高級物業主任蘇穎菁表示，集團認為黃竹坑區發展潛力大，會觀察條款以及補地價金額才決定以獨資或合資形式入標，出價會考慮市況及招標條款等因素。

涉不多於1050伙 估值最高114億

黃竹坑站物業發展項目座落於香港仔內地段第467號，項目位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞；項目為一個綜合發展項目，正分期進行發展。

第五期物業發展項目處於地段的東面，其住宅樓面面積上限為636,164平方呎，提供不多於1,050個住宅單位。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，近月推出的港鐵上蓋住宅項目銷售理想，反映鐵路項目依然有價有市，預計是次黃竹坑站第五期仍會受發展商追捧。他預計，連同補地價及分紅等因素，該項目的每呎樓面地價可達1.6萬元。以總樓面計算，估值約101億元，日後項目落成後，每呎料可賣2.5萬元。

綜合市場資訊，預計地皮每呎樓面市值約1.6至1.8萬元水平，即估值約101億至114億元。