新盤戰報｜駿嶺薈元旦日推5伙招標　屯門兩盤延長推售

臨近年底，發展商以續推餘貨為主，不少新盤上載最新的銷售的安排，於明年推售餘貨或重新推售貨尾，當中包括駿嶺薈、帝灣居及珀居等。

建滔集團（0148）旗下駿嶺薈於元旦日、即明年1月1日至2月28日，招標5伙。單位為第1座8樓至10樓的B室，及第2座5樓D室、8樓D室，面積為1588及1,792平方呎，屬四房間隔。

屯門兩盤延長推售安排

此外，華業集團旗下的屯門帝灣居的原在今年7月至本月底招標全數單位，涉及為22伙分層戶及5幢洋房。發展商重新上載最新的銷售安排，將單位重新推售，招標日期由明年1月1日至6月30日。

至於英皇（0163）旗下屯門珀居亦延長招標日期，同於元旦日起重新以招標形式推售8號洋房，面積2,761平方呎，屬三房套間隔，截標日期為明年3年底。

SEA TO SKY一周沽15伙 擬削減3%折扣優惠

長實（1113）旗下日出康城SEA TO SKY，在過去一周累沽15伙，全屬三房單位。長實董事郭子威表示，考慮項目接近入伙期及明年隨疫情緩和，經濟有所復甦，正計劃削減部分付款方法的優惠，料其幅度約佔3%樓價。

15伙單位的成交售價由1,183.3萬至1,589.5萬元，呎價由約15,055元至19,672元，集團套現約2億元。