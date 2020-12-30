加國法國曾售在港領事館物業　惟美方觸礁　分析：今天情況已不同

美國政府出售壽臣山壽山村道37號駐港領事館宿舍屋地觸礁，恒隆地產（0101）今日（30日）發公告指未能完成收購上述地皮，據土地註冊處發出的函件，原因為「美國駐港總領事館不是一般商業主體」，又指美政府應提前60天向中國政府提出申請，在取得中方書面答覆同意後方可辦理有關手續。 回看過去十年，本港曾數度出現外國政府出售在港領事館物業的個案，相關物業由放售至成功售出，從未出現因涉外交問題導致交易取消或延遲的情況。有測量師認為，今天情況已有所改變，而買家亦需提高政治敏感度。

何超瓊2016年5億購加拿大政府渣甸山屋地

翻查資料，較近期的同類個案，可數到加拿大政府持有的渣甸山高士美道6號加拿大領事館屋地，2016年5月以5.05億元沽出，買家為賭王何鴻燊家族的二房長女、信德集團（0242）董事總經理何超瓊。

當時該物業為一幢建於1957年的兩層高歐陸式獨立洋房，實用面積5,809平方呎，附有逾7,000平方呎花園。以重建後的可建樓面約6,281平方呎計算，每呎成交樓面地價約7.96萬元。然而，及後何超瓊在2018年5月，便以約7億元轉售上述高士美道屋地，承接買家為泛海國際（0129）及相關人士，物業及後獲批建一幢3層高獨立屋。

菱電九年前斥5.8億購法國駐港領事大宅

至於在2011年5月，由法國政府所持有的山頂普樂道8號法國駐港領事大宅，獲菱電以約5.8億元購入。物業佔地2.2萬平方呎，以地積比0.5倍計算，可建樓面積約為1.1萬平方呎，即每呎樓面地價約52,727元。該幢物業落成於約1878至1909年，為山頂最早期落成的住宅建築物之一，被政府列為二級歷史建築物。

測量師：買家需提高政治敏感度

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，中美關係緊張下，是次美國駐港領事館屋地交易觸礁，無疑與政治有關。對於過去不乏外國政府能順利賣出在港領事館物業，張翹楚指出，要視乎當年相關外國政府出售物業時，是否以政府名義出售，再者，目前的情況已不同。

張翹楚續指，日後若再有買家對外國政府在港持有的物業有興趣，需要更加謹慎，如主動先向相關外交部門了解及諮詢交易細節。同時也應要提高政治敏感度。他又認為，是次僅屬個別情況，相信不會拖累豪宅地皮價值。