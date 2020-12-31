新盤戰報｜會德豐啟德MONACO　有機會成2021年頭炮盤

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO的樓書及示範單位等準備工作已在最後階段，有望能成為2021年首個推售的全新大型住宅項目。MONACO早前已獲批預售樓花同意書，共涉399伙，戶型由開放式至三房，面積由約280至760平方呎。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，據分行資料，截止昨日啟德今年全年錄得101宗二手成交，當中98%的成交均獲利離場。年初通車後，區內二手平均成交呎價由年初的20,523元升至年底的21,681元，年內升幅達5.6%。

左至右為：會德豐地產市務助理總經理陳惠慈、會德豐地產常務董事黃光耀、中原地產九龍董事劉瑛琳及會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘。（會德豐提供）

SEA TO SKY累沽七成單位

長實（1113）旗下日出康城SEA TO SKY，於今年6月開售至昨日（30日）止，累沽逾1,000伙，佔全盤1,422伙約七成單位，集團套現約107億。長實地產投資董事郭子威表示，成交價介乎643萬至2,090萬元，呎價由13,648元至19,821元，平均呎價16,800元。售岀的單位中，三房及四房戶佔53%，兩房戶佔47%。

郭子威續指，對銷情感到滿意，他預料隨明年疫情緩和，本港經濟將慢慢復甦。樓價會於上半年繼續橫行，但下半年則加速反彈，料未来一年或有約10%的升幅。