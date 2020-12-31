EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房除夕1154萬成交　呎價2.9萬

由遠中集團發展、中原地產獨家代理的跑馬地單幢盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY在今日除夕錄得1宗成交，涉及單位為3樓E室，實用面積398平方呎，屬1房間隔，成交價為1,154.3萬元，呎價29,003元。

買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃，發展商提供特長成交期，買家只需預備首期，已可入住或將單位出租。

項目自上周三（23日）推出網上預約睇樓送價值300元的連卡佛禮劵，及貴賓接駁車服務後，反應熱烈，睇樓量按周倍增，並有多組客戶積極考慮中。

↓示範單位圖輯↓

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元朗富豪．悅庭下周一推兩幢洋房招標

百利保控股（0617）及富豪酒店（0078）旗下元朗丹桂村路65至89號富豪．悅庭今日上載最新的銷售安排，以招標形式推售兩幢洋房，招標日期為下周一（1月4日）至3月31日。

據一手銷售資訊網資料，單位為67B號及75A號屋，面積分別是2,824及2,386平方呎，屬4房及3房間隔，均連平台、花園、天台及梯屋。

項目最近的成交已在2019年10月，71B號屋以3,550萬元成交，面積2,777平方呎，屬4房間隔，呎價約12,784元。