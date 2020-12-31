啟德第4E區1號住宅地　次標出價僅輸中標價2.9%

12月初中國海外發展（0688）以42.728億元奪得啟德發展區第4E區1號住宅地，地政總署公布其餘落選標價，當中，次高出價為41.48億元，與中標價僅相差2.9%或1.248億元。

至於第三高及第四高的標價，分別為41.219億及41.06億元，較中標價低3.5%及3.9%。而第五高的標價也高達40.33億元，低中標價5.6%。排尾的標書出價為35.78億元，較中標價低16.2%，反映入標財團出價未有太大落差。

最低出價35.78億 低中標價16.2%

該地皮截標時，共接獲10份標書，入標財團包括長實集團（1113）、新地（0016）、永泰地產（0369）、信和置業（0083）、會德豐地產、嘉華國際（0173），華懋集團則夥拍帝國集團及建灝地產合資入標。

項目總投資額約65億

資料顯示，上述住宅地位處啟德前跑道區單邊位置，毗連未來興建的都會公園，並享有海景，地皮面積約5.97萬平方呎，地積比約為5.5倍，最大可建總樓面為32.8萬平方呎，暫為區內面積最細的地皮，每呎樓面地價為13,009元。

中國海外發展早前表示，計劃興建豪宅項目，預計項目總投資額約為65億元。