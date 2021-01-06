啟德MONACO日內上樓書　首批不少於80伙　最快下周開賣

發展商積極部署推盤，會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO將於日內上載樓書，料周內公布價單及短期開放示範單位，首批不少於80伙，最快下周開售。

開放式戶最細280呎起

MONACO共提供399伙，標準單位戶型由開放式至三房，面積由280至762平方呎。開放式單位面積最細280平方呎，共有31伙；一房單位面積由347至354平方呎，共61伙；兩房單位面積由437至482平方呎，共154伙；三房單位面積由551至762平方呎，共152伙。項目另設一伙特色戶，屬四房雙套連工作室，面積1,394平方呎。

黃光耀續指，項目原於去年年底推出，但礙於疫情影響，減慢政府審批預售樓花同意書的進度，故今年才推出。不過他相信現時是合適時機推出項目，因啟德區去年未有任何全新盤推出。

會德豐去年累沽千伙 套現逾115億

就今年樓市走勢，黃光耀認為本港住宅剛性需求強勁，加上疫情有緩和跡象，或令本港恢復通關，內地購買力回流，豪宅成交將增加，他預料今年整體樓價有5%至8%的升幅。集團過去一年累沽1,000伙，包括KOKO HILLS、MARINI及GRAND MARINI等，套現逾115億元。