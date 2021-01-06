賣產填氹｜卓悅1.05億沽荃灣大河道地舖　八年勁蝕近6000萬

早前被多間公司追收欠租的卓悅 （00653），新近以蝕讓價1.05億元沽出荃灣大河道舖位，持貨8年，連同雜費稅項等開支，料實際勁蝕近6,000萬元。是次已為卓悅過去一年內第三度蝕賣物業。

舖位曾叫價1.5億 無人問津

上述個案為荃灣大河道10至20號地下2及3A舖，屬荃灣人流最旺地段路德圍一帶，地舖面積約1,500平方呎，設自建閣樓約1,500平方呎，合共約3,000平方呎。據知，舖位早前曾以約1.5億元放盤，隨後大幅減價至1.18億元，惟未獲承接。

荃灣大河道10至20號地下2及3A舖，由卓悅自行承租，每月租金約32萬元。

據土地註冊處資料，物業近日以1.05億元易手，呎價3.5萬元，較2013年2月購入價1.55億元，帳面已蝕讓5,000萬元，若加上入市時支付的658.75萬元稅款及兩次買賣代理佣金共260萬元，估計實際蝕讓5,918.75萬元。

原業主為至易有限公司（WEALTHY TRAIN LIMITED），公司董事包括陳健文、葉俊亨、鍾佩雲、關達昌、林至頴及尹熖強。其中陳健文現為卓悅控股主席，葉俊亨則為卓悅創辦人，其餘人士大部分為卓悅高層。據了解，舖位現由卓悅分店自行承租，每月租金約32萬元，租約期至2022年4月15日。

過去一年三度沽舖 實蝕逾1.1億

翻查資料，卓悅去年已經兩度以「蝕讓價」出售旗下舖位物業。去年7月集團以約9,000萬元沽出元朗大馬路元朗段81號全幢三層高物業，較2014年購入價1.35億元，帳面勁蝕4,500萬元，若連同洗費估計實蝕逾4,100萬元。

至於另一宗為旺角通菜街138號地下連閣樓，去年5月份以7,800萬元沽出，較2012年11月購入價8,300萬元，帳面蝕500萬元，連洗費實蝕約1,000萬元。連同新近荃灣舖位成交，卓悅過去一年已三度蝕賣舖位，損手超過1.1億元。

此外，葉俊亨本人於去年9月份亦沽出住宅物業，為何文田雅麗居1座高層複式戶，實用面積1,114平方呎，以1,800萬元沽出，較2005年購入價811.1萬元，帳面賺約2.2倍。

卓悅拖欠舖租 附屬公司遭入稟申清盤

事實上，卓悅近月接連出現負面消息，包括去年遭多個業主就其港、九多間分店舖位追收欠租，其中，有業主更向高等法院呈請卓悅附屬公司卓悅批發清盤，案件涉及卓悅拖欠旺角中心地下舖位租金、管理費等，連同利息共拖欠約403萬元。

另外，卓悅旗下位於旺角西洋菜南街及山東街交界的旗艦店，已屹立21年，至去年底因租約期滿而結業，目前舖位交吉。