多圖｜訊匯證券股東黎莆琳　旗下大埔洋房成銀主盤　1828萬易手

經濟前景不明朗，市場再錄洋房銀主盤成交。原由訊匯證券股東黎莆琳同名人士持有的大埔雅景花園洋房，成為銀主盤，新近以1,828萬元易手。

中原地產沙田豪宅嘉熙分行副分區營業經理卜穎芝表示，大埔雅景花園最新錄一宗銀主盤成交，該單號屋實用面積1,336平方呎，約三個星期前推出放盤，叫價1,917萬元，新近以1,828萬元易手，呎價13,683元，新買家為外區用家。

卜穎芝指，原業主於2002年以500萬元購入單位，持貨19年，單位帳面升值約1,328萬元或約2.7倍。

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黎莆琳夥梁維君去年5月入主訊匯證券

翻查資料，原業主以聯名形式持有上述洋房，其中一名業主為黎莆琳（LAI POU LAM, MINA）。據悉，黎氏曾於本地大型發展商的租務及物業管理部門工作逾20年，而在2016年獲益華控股（2213）委任為獨立非執行董事。

黎莆琳及梁維君在去年5月份，以代價6,200萬元購入亞洲電視控股（0707）旗下萬方國際60%股權。萬方國際則持有由「沈大師」沈振盈擔任行政總裁的訊匯證券。

曾單筆抵押貸款500萬

該物業在2008年至2017年曾5度抵押貸款，其中在2013年及2014年，向GOLD-FACE FINANCE LIMITED分別承接二按及三按，涉及金額為500萬及250萬元。

事實上，雅景花園近月亦有錄得銀主盤成交個案，上述洋房毗連的雙號洋房銀主盤，在去年11月以1,818萬元易手。該洋房實用面積1,336平方呎，連約461平方呎花園。