多個商場推新春利市封及賀年精品吸客

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牛年將至，各大商場已開始進行新春推廣，其中，新地（0016）旗下8大商場，包括東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC及寶怡商場，聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》推出「潮玩派對利市封」及一系列主題賀年精品。只需參與商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，或The Point by SHKP會員憑指定積分，即可換領賀年精品。

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港鐵5商場推利市封套裝

此外，港鐵（066）旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街，推出以喜慶春花及舞動彩蝶為設計主題的利市封，利市封印有不同賀年3D立體設計圖案，包括有桃花、牡丹、蝴蝶等。

5大商場將由本月22日至下月11日推出「花開蝶舞．門迎喜慶」利市封套裝，每套共8封，每人每天限換兩套，需登記成為MTR Mobile App用戶，於上述商場以積分換領。

太古城中心引入Instagram濾鏡遊戲

太古（0019）旗下太古城中心於本月28日至下月26日，舉辦「新春好意求」主題活動，包括祈願世界、祈願全景體驗及Instagram濾鏡遊戲。而於場內消費滿指定金額及成功登記成為LIVE+會員或出示LIVE+會員咭，可換領Cityplaza「幸福玩樂」利市封及豐富禮品。

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