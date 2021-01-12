美聯黃建業：如疫情放緩　料年內樓價將現「小V型反彈」

去年新冠肺炎疫情重擊各行業，全年樓價跌幅僅約1%。美聯集團（01200）主席黃建業認為，香港作為國際金融中心，一柱擎天，吸引「中概股」回流香港上市，帶來充裕資金，支持樓價不跌。隨疫苗將至，若北水回流及股市升勢持續，有利中長線樓市發展。

他預計，今年樓市「送疫迎牛」，料全年樓價回升，幅度視乎經濟前景。如疫情放緩，可出現「小V型反彈」至少升5%，如經濟強勁復甦，樓價甚至可創2019年的歷史高位。

黃建業又相信，經濟「疫後重生」，民生舖最具升值潛力，他正物色合心水的舖位入市作長線投資。

黃建業續指，本地樓價波幅自2020年起明顯收窄。（美聯提供）

黃建業認為，購買力自去年下半年開始凝聚，加上疫情稍放緩，發展商積極推盤，全年新盤銷售量可反彈至1.8萬伙，按年上升約24%；至於新盤銷售金額料升至2,420億元，按年升幅更達至約49%。

而二手方面，估計今年有望延續「量額齊升」的局面，註冊量將達5萬宗，按年增逾6%，創九年新高；註冊金額則有望達到4,200億元，按年升逾11%，並創11年新高。他料全年樓市一、二手皆「量額齊升」，將是繼2017年後再現此情況。

黃建業表示，「波動市」往往是入市機會，趁低吸納已成為2020年下半年本港樓市的主旋律，不少剛需置業者或有遠見的投資者都已伺機入市。