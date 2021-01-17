啟德MONACO今賣145伙　現場逾百人等候揀樓｜持續更新

今年頭炮新盤、會德豐旗下啟德MONACO，今日下午1時進行首輪銷售，涉及145伙，開放式單位折實售價最平596.6萬元起。項目昨午5時截止認購，累收約3,727票，超額認購近25倍，創同區三年內新高。

【13:15】項目售樓處設於尖沙咀海港城港威大廈二座，就現場所見，下午1時15分左右，大約有逾百名準買家及代理在場等候揀樓，並出現蛇餅，人龍伸延至商場外。

【13:10】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年頭炮新盤MONACO今天首輪推售145伙，本公司買家出席率約八成，當中九龍區佔五成，港島區三成，新界區兩成，買家以用家為主，佔約八成，以換樓客居多，其餘兩成為投資客。本公司大手客不多，只有數組客戶有意入市兩伙，料首批145個單位可順利沽清。

陳永傑稱，疫情下，新盤每輪賣樓量減低，以減少人流，賣樓需分多輪進行，推售需時。他又指，本月樓市氣氛好壞參半，二手交投雖造好，形成小陽春格局。惟本港疫情起起落落，影響新盤推售步伐。計及日出康城新盤，料本月一手成交量錄約1,500宗。

逾五成屬兩房戶

MONACO首輪推售145伙，包含開放式至三房，包括14個開放式、21個一房、80個兩房及30個三房單位，以最高20.5%折扣計算，折實售價為596.6萬至1,888.7萬，折實呎價20,368元至25,708元，折實價計，市值16億元。