律師唐楚男等6500萬購中環蘭桂坊地舖　慳稅一半

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-20 15:46

政府去年就工商舖物業「撤辣」後，不少投資者出動入市。本身為律師的唐楚男及蔡克昭，新近透過公司名義，以6,500萬元購入中環蘭桂坊5號地舖。

撤辣後入市 慳稅270多萬

據土地及公司註冊處資料，上述蘭桂坊5號地舖以6,500萬元易手，新買家為星東有限公司（EASTERN STAR LIMITED），其公司董事包括唐楚男（TONG, CHOR NAM JOHN）及蔡克昭（TSOI, HAK CHIU）。二人均為律師，亦是「喜氣綿綿」馬主，其中唐楚男曾擔任保良局主席一職。

該舖位面積約700平方呎，是次成交呎價約92,857元。舖位由食肆在2018年2月以約14萬元承租三年。是次買賣於「撤辣」後才促成，因此買家需支付的稅款僅為樓價4.25%，即276.25萬元，較撤辣前所需的稅率8.5%，節省一半。

原業主持貨28年賺20倍

翻查資料，唐唐楚男與蔡克昭二人過去不時投資工商舖物業，如在2019年10月份以2,430萬元購入尖沙咀加拿分道8至12E號嘉芬大廈地下Q號舖。

至於是次易手的蘭桂坊舖位原業主，於1993年以300萬元購入物業，持貨約28年，帳面升值約20倍或6,200萬元。