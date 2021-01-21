啟德MONACO次輪銷售133伙　會德豐：13伙招標戶已沽清｜持續更新

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-21 16:15

會德豐旗下啟德MONACO今日展開次輪銷售，涉及133個單位，包括13伙招標，以及120伙以抽籤形式出售。項目昨（20日）截票，累收近2,270票，超額近18倍。今午3時開始登記及揀樓，售樓處現場有逾百名準買家及代理等候，不過場面未有如上周日首輪銷售般墟冚。

【15:30】會德豐 ：13伙招標單位全數沽清

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目今日有13伙單位招標，一共接獲31份標書，並已落實13伙全數售出，涉及總金額2.57億元，即平均每伙價值近2,000萬元 。其中，最貴一伙為2A座37樓A室，成交價2,120萬元，呎價27,822元。

對於失業率高企，會德豐地產常務董事黃光耀（中間）指、指不擔心影響樓市，又指近期股市向好，不少資金流入樓市。

黃光耀續指，項目買家中，七成為買家，三成投資者。項目尚餘不足三成單位待沽，料有5%提價空間，將於短期內再推售。對於近期失業率升至6.6%，黃光耀指不擔心影響樓市，因為仍有九成多人有工作，對高收入人士影響不大，加上近期股市向好，不少資金流入樓市。

【15:00】逾百準買家及代理等候登記

從現場所見，有逾百名準買家及代理，在設於尖沙咀港威大廈售樓廠外排隊等候，準備進入售樓廠。

今日推售的133伙，包括13伙招標單位，戶型屬第2A座A室，面積762平方呎，三房一套連工作間及洗手間間隔。至於價單形式推售的120伙，折實平均呎價為24,216元，折實入場價為662.8萬元。