集體回憶｜金馬倫道嘈爆唱片舖、40載麥當奴不再　大業主推倒重來

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-21 14:42

過往每逢踏出港鐵尖沙咀站金馬倫道出口，對面街的唱片舖定必播放著震耳的演唱會音樂或是黃子華棟篤笑，店門前的大電視及長期掛著的「租約期滿」、「執笠清貨」橫額，一掛便七、八年。不過，自2019年底開始，屹立該地段多年的租戶逐一拉閘，不止是唱片舖、連一樓已開業達35年的快餐店KFC、地庫營業41年的麥當勞「麥記」亦先後消失了，一街冷冷清清。

上述所指是金馬倫道2號至4A號利達行，現場所見，大廈的地庫、地舖及一樓大部分租戶已經遷出，正處於交吉狀況。舖面貼上「未得業主同意 嚴禁張貼廣告」等告示。該廈地下僅餘一間時裝店正在營業。

節拍非執笠 去年轉租海防道

唱片舖節拍其實早於2000年前已落戶上述利達行舖位，過去多年不斷播放黃子華棟篤笑及鄭秀文演唱會，不知不覺成為「地標」。及後店面開始長期張貼「執笠清貨、最後數天」橫額。不過該店老闆曾向傳媒澄清，只是因為長期租約結束，要跟業主每月續短租，並非刻意扮執笠。

自2012年起一直以短租形式租用舖位，這樣狀態維持了八年。節拍最終於去年5月正式遷出利達行，離開落戶逾廿年的據點，並以每月約10萬元轉租同區海防道31號地舖，租期一年。

麥當奴80年代進駐 屹立逾40載

至於另外兩個長情租客均為連鎖快餐店。翻查資料，歷史最悠久為位於地庫層的麥當勞，該店在1978年，即大廈落成前兩年已預租地庫層連地下入口，直至1980年3月份才正式進駐，並簽下十年長租約，隨後在1990年又再簽另一份為期十年的長約。

直至2000年麥當奴再度續租，惟租約期不再是十年長約，而是改為三年，當時每月租金約35萬元。至2006年被加租至約39萬元。據悉該舖位在零售高峰期，租金曾高達100萬元。最終2019年底正式遷出。

至於去年10月遷出的一樓KFC，則早於1986年承租利達行地下A號舖及一樓全層，當時一口氣承租六年租約，隨後在1992年再續租六年，1998年改為3年租約期，當時月租約48萬元。

永倫統一金馬倫道2至6號 料一併重建

為何多家長情租戶先後在短短一年多時間內，先後遷出呢？原來利達行的大業主為本地老牌家族永倫集團，集團於2008年購入利達行全幢，及後又積極在周邊地段進行收購，包括一年多前以2.98億元購入金馬倫道6A號舊樓，最新又斥資3.68億元成功向通利琴行家族購入金馬倫道6號全幢舊樓，兩地盤與利達行毗連。

市場預計，永倫集團會將上述同利達行一併重建，因此過去一年多部分大型租戶陸續遷出，亦未有尋找新租戶。