示位直擊｜信置 SILVERSANDS短期內開價　首批涉約50伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-22 17:06

信置（0083）旗下馬鞍山耀沙路8號SILVERSANDS 銷售進入直路，今日（22日）先開放一個連裝修示範單位予傳媒參觀，短期內有機會開價。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目涉160伙，當中126伙為標準單位，另有34伙特色戶，料特色戶將以招標形式推售。項目有機會在短期內開價，首批涉約50伙，至於示範單位的安排將於稍後公佈。對於樓市走勢，他指近期不少新盤推售好，相信市場有需求。

ONE SOHO 及GRAND VICTORIA料今年首季登場

至於集團旗下兩盤也有機會在今年首季推出，分別是與莊士機構（0367）及市建局合作發展的山東街項目ONE SOHO，涉322伙。至於與嘉華（0173）等多個發展商合作發展的長沙灣荔盈街GRAND VICTORIA，涉及524伙。

旗下逸瓏灣8正申請入伙紙，預料今年6月底入伙；觀塘凱滙第一及第二期已取得入伙紙，項目暫沽8成多單位，尚餘300多伙。

↓SILVERSANDS示範單位↓

發展商今日開放予傳媒的連裝修示範單位，以2座3樓A室作為藍本，面積1,111平方呎，屬三房間隔。

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2017年以13.83億投得馬鞍山白石住宅地

項目位於耀沙路8號，信置在2017年以13.83億元投得馬鞍山白石住宅地，每平方呎樓面地價約11,587元。