LP10首輪賣179伙　兩房、三房戶已沽清｜持續更新

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-23 16:14

南豐及港鐵（0066）旗下的日出康城LP10，於今日（23日）首輪銷售179伙，據市場消息指，項目累收票逾5,160張，以首批單位計算，超額認購逾27倍，買家最多可購入4伙。

【16:00】消息指兩房、三房戶已沽清

市場消息指，截至今日下午4時許，即開售約五小時，項目暫沽出176伙，佔可供銷售單位的98%，其中兩房及三房已全部沽清，尚餘3間四房單位可供選購。

【12:45】傳已售出69伙

據市場消息透露，已有約69個單位被選購，佔可發售單位約44%。

南豐發展有限公司董事及銷售部副董事長麥一擎與首批買家及其家人合照，今日首個出售的單位為約2B座高層E室，面積554平方呎。

【12:44】 王小姐斥800多萬購入兩房

居住在觀塘的王小姐便是買家之一，在父親協助下成功入市。王先生稱，一家居住在觀塘區，是次女兒以首置身份，斥800多萬購入兩房單位自住，他替女兒支付約2至3成首期，助女兒「容易上車」。

【11:00】中原︰首輪今日可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相信黃昏時間項目能全盤沽清。該行有約8成買家打算買入三房戶，其中有3組大手客欲購入3個三房單位用作自住，其中有較前籌號的客人欲購斥資3,500萬元購入3伙三房戶。另有5至6組大手客打算買入兩房單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，有3組大手客欲購入3伙三房戶。﹙黃皓琳攝﹚

【10:45】美聯：有逾10組大手客欲購兩房戶

美聯物業住宅部營運總監張子存表示，LP10反應熱烈，該行客人出席率有約8成，當中六成為九龍客，兩成為香港客，兩成為新界客。另外用家佔比約七成，三成為投資者。

該行有逾10組大手客，以買入兩房單位為主，其中有大手客欲斥1,500萬元買入2伙兩房單位。

美聯物業住宅部營運總監張子存透露，該行客人出席率有約8成。﹙黃皓琳攝﹚

【9:45】逾百名準買家排隊

從現場所見，已有逾百名準買家排隊等候揀樓，人龍由九龍灣啟匯延伸至祥業街。

今日推售的單位，包括146個兩房、27個三房、6個四房戶，面積由484至1,205平方呎。兩房入場單位為1B座2樓D室，面積485平方呎，以最高折扣20.5%計，折實售價699萬元，折實呎價14,412元。

↓日出康城LP10示範單位↓