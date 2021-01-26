港鐵黃竹坑站第5期今截標　暫收5份標書　嘉華及長實競投

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-26 12:59

港鐵公司（0066）旗下黃竹坑站物業發展項目計劃港島南岸第5期，將於今日（26日）下午二時截標。該項目暫時接獲5份標書，到場遞交標書的財團包括獨資入標的嘉華國際（0173）及長實集團（1113），另有3間不知名財團遞交標書。

港島南岸第5期可建樓面約63.6萬平方呎，料可建兩幢大樓，提供不多於1,050伙。綜合市場資訊，預計地皮每呎樓面市值約1.6萬至2萬元水平，即估值約101億至127億元。

涉不多於1050伙 估值最高127億

據悉，該項目補地價金額逾64億元，每方呎補價為10,119元，分紅比例為25%。是次每呎補價較上一期（黃竹坑站第四期）低468元或4.4%。該項目早前共接獲37份意向書，反應熱烈。

黃竹坑站分6期發展 提供5200伙

資料顯示，黃竹坑站物業發展項目座落於香港仔內地段第467號，項目位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞；項目為一個綜合發展項目，分6期進行發展，共有14座大樓，涉及5,200個住宅單位。

至於港島南岸將提供港島南最大的商場「THE SOUTHSIDE」，商場樓面面積約51萬平方呎，共5層商舖樓層，預計有150間商戶，提供約235個停車場車位，商場預計2023年落成。