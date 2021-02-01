疫市高價｜麗港城海景兩房樓王900萬沽　呎價1.7萬貴市價一成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-01 13:41

藍田麗港城第5座及第7座由上月18日至29日錄得15宗確診個案，昨日（31日）該兩座大廈遭政府突襲，要求大廈內人士須留在處所並接受強制檢測。雖然情況嚴峻，不過疫情似乎未有影響該屋苑的二手住宅買賣，日前該屋苑19座一個高層兩房海景樓王單位，以900萬元沽出，呎價高達約1.74萬元，較市價高出一成。

中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城在過去周末錄得1宗成交，成交單位為麗港城19座高層B室，實用面積517平方呎，兩房間隔，望維港海景，屬最優質兩房樓王單位，最初叫價930萬元，日前以900萬元易手，新買家為外區客，是次實用呎價17,408元，貴市價一成。

網上銀行估值約843萬

另據網上銀行估價，上述單位的估值約843萬元，即成交價也較估值高出57萬元或6.8%。資料顯示，麗港城近期平均成交呎價約14,103元，

洪氏又指出，原業主於2015年7月以705萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利195萬元，單位升值28%。

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代理：會避一避去第5座及7座睇樓

問及近日麗港城不時受到疫情況影響，會否擔心本月睇樓量及成交量急跌，洪金興則指出，疫情嚴峻下，自己及同事也會小心一點，「會避一避去第5座及7座睇樓」，不過始終市場交投開始轉旺，不太擔心買賣個案減少。