TOM集團前高層湯美娟及其丈夫早禾居洋房　8920萬沽　大賺逾半億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-04 13:25

市場再錄名人沽貨個案。由TOM集團（2383）前首席執行官湯美娟及其丈夫持有的西貢早禾居洋房，於上月中以8,920萬元易手，較市價約1億元低一成，但仍較15年前購入價高出逾5,300萬元。

據土地註冊處資料，上述個案為西貢早禾路18號早禾居一幢雙號洋房，成交價8,920萬元。該洋房實用面積3,970平方呎，是次成交呎價約22,469元。有區內代理透露，上述洋房在2019年已推出放盤，當時叫價進取，意向價高達2億元，不過去年不時調整叫價，前後下調至1.8億及1.5億元。

早禾居位於早禾路18號，由大生地產分兩期發展，提供14座分層及50座洋房，提供78個單位。（代理提供相片）

2005年購入價3598萬

該洋房原業主為湯美娟（TONG MEI KUEN TOMMEI）及麥建光（MAK KIN KWONG）。湯氏為TOM集團（2383）前首席執行官，而麥建光為其丈夫。湯美娟及麥建光於2005年6月以3,598萬元購入上述洋房，即是次帳面升值約5,322萬元或約1.48倍。

翻查資料，湯美娟在2006年初接替金融界猛人王兟，擔任TOM集團首席執行官一職，當時獲外界形容為女強人，人稱Tom姐。

屋苑由大生地產發展 提供78個單位

早禾居位於早禾路18號，由大生地產分兩期發展，提供14座分層及50座洋房，提供78個單位。