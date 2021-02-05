山頂文輝道住宅地今截標　暫收5份標書　長實入標

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-05 12:14

山頂文輝道第9及11號住宅用地，將於今日（5日）中午截標。據現場所見，暫時接獲5份標書，入標財團暫時有長實集團（1113）、新地（0016）、不知名財團、恒地（0012） 獨資及嘉華國際（0173）獨資。

【12:15】新地雷霆：集團獨資入標

截至今日中午12時15分，新鴻基地產副董事總經理雷霆回覆香港01表示，獨資入標山頂文輝道第9及11號住宅用地。

【11:50】嘉華獨資入標

截至今早約11時50分，該幅地皮暫時接獲5份標書，包括長實集團（1113）、兩間不知名財團、恒地（0012） 獨資及嘉華國際（0173）獨資。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團獨資入標山頂文輝道地皮，認為山頂屬罕有地段，料未來通關後豪宅市況轉好，是次以市價競投項目。

【11:30】接獲4份標書

截至11時半，接獲4份標書，包括長實集團（1113）、兩間不知名財團及恒地（0012） 獨資。

綜合市場資訊，該幅住宅地皮估值介乎約63億至75億元，每方呎樓面地價約4.35萬至5.2萬元，市場預計是次成交呎價，或有力挑戰上一幅文輝道地皮的最貴住宅官地呎價紀錄46,272元。

資料顯示，是次地皮為文輝道項目「一拆二」後推出的第二幅用地，規模較上一幅為細，地皮面積約54,542平方呎，最高可建樓面面積約144,972平方呎。

山頂文輝道地皮。（資料圖片）

文輝道地皮提供135伙

發展局早前表示，上述文輝道地皮提供135伙，可跟毗連的文輝道第2、4、6及8號住宅聯合發展。據賣地章程，發展商可申請契約修訂，將兩個地盤的康樂設施及停車位等共用，協助兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，同時帶來協同效應。

九倉去年底120億奪首幅用地

去年12月山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地，由九倉（0004）以120億元奪得，以最高可建樓面約25.93萬平方呎計，每呎樓面地價為46,272元，較市場預期估值上限再高一成，創歷來住宅官地呎價最貴紀錄。

測量師：九倉有望再下一城

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，今次項目比上一幅文輝道地皮的規模少四成多，投資額較低。他預料，上次奪標的山頂區最大業主九倉，今次出價相信仍然會比其他發展商進取，再次奪標的呼聲最高。

不過，參考政府剛公佈的其餘標價後，他預計九倉會調整入標價，以爭取更高的回報。

測量師料落成後每呎可賣12萬

普縉執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典則表示，山頂豪宅地供應十分有限，早前相鄰地皮的中標價．反映發展商對豪宅後市十分樂觀，對上述住宅用地估值為每平方呎樓面地價47,000元，總值約68億元，預期項目落成後每平方呎售價約12萬元。