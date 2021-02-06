帝御．嵐天暫沽150伙　恒地林達民：最快下周一加推｜持續更新

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-06 14:53

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門帝御．嵐天，將於今日（6日）進行首輪銷售，合共281伙。項目累收逾4,025票，當中中介人佔32票，超額認購逾13倍。

【14:20】項目暫沽150伙

截至下午2時20分，據市場消息，項目暫沽出150伙，佔可供銷售單位的53%。

【12:30】項目暫沽約100伙

截至下午12時30分，項目暫沽約100伙。

【12:15】林達民：最快下周一加推

負責銷售的恒地營業（一）部總經理林達民表示，截止下午12時許，項目暫沽逾60個單位，其中有大手客以約880萬元購入兩伙，平均成交呎價為15,515元。暫時成交售價最高的單位為6座17樓1室，以532.53萬元賣出。

林達民續指，對銷情感到滿意，客人以80後、90後為主，主要為年輕人。他預料最快下周一（8日）加推單位，加幅可達5%，並在農曆新年假期後開售，有機會盡推餘下單位。

林達民表示，項目最快下周一（8日）加推，並於農曆新年假期後開售。（黃寶瑩攝）

【10:15】美聯：逾半買家獲父母資助買樓

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客人出席率達逾8成，當中8成屬新界區客人，餘下2成為香港及九龍的客人。另外，用家佔8成，另外2成為投資者。

此外，他指有不少買家獲父母資助買樓，佔約5至6成。他預料今日項目可售逾9成單位。

【10:00】中原：家庭客斥700多萬買入兩伙

從現場所見，不少準買家陸續入場揀樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日客人多數為用家，其中屯門及元朗區客戶佔約7成。該行有家庭客斥700多萬買入開放式戶及一房戶。

由於多以用家為主，故買家傾向買1至2間，較少買家大手買入多個單位。