日出康城LP10第三輪推售179伙　兩房戶全數沽清｜持續更新

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-06 14:50

由港鐵（066）及南豐集團發展的日出康城LP10，於今日（6日）進行第三輪銷售，涉179伙。項目於累收逾2,250票，超額認購逾11倍。

【14:00】110個兩房戶已全數沽清

據市場消息，截止下午2時，即開售約三小時，項目110個兩房戶已全數沽清。

【13:00】保險業買家斥900多萬購兩房戶作投資

現場有不少準買家開始排隊入場揀樓，並於上午11時正開始認購。截至下午1時左右，項目暫沽逾95伙。其中，彭小姐斥900多萬買入一伙兩房戶，她已睇樓多時，因項目鄰近港鐵站及有商場，故打算買入單位作自住之用。

亦有從事保險業的林小姐，原居住住港島，看好項目的升值潛力。原打算買入一個海景三房戶作自住，但因預算有限，故改為以910多萬購入兩房戶用作投資。另外，從事教育行業的黃先生屬區外客，原居住南區，認為將軍澳區交通及環境不錯，故購入兩房單位用作自用。

此外，美聯物業住宅部行政總裁布少明指，有大手客以1,650萬元買入兩伙兩房戶，作投資用途。他預期，項目的呎租可達約45元，料租金回報率約3厘水平。

兩房折實售766萬起

今日推售的179伙，戶型涵蓋110個兩房戶、64個三房戶、5個四房戶，面積由513平方呎至1,204平方呎，折實售價由766.9萬至2,107.8萬元，折實呎價由13,921元至17,251元，折實平均呎價為16,372元。

↓日出康城LP10示範單位↓