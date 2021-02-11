白石角雲滙單日爆17宗撻大訂　料殺訂2440萬　「啲買家上唔到會」

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-11 17:42

臨近大年初一，再有新盤錄撻訂。新地（0016）旗下白石角雲滙2期，於昨日（10日）、亦即「年廿九」單日爆出17宗「撻大訂」個案，全數單位於兩至三年前成交，料是次各遭發展商沒收10%至15%訂金，估計買家合共損失逾2,441萬元。

一律採建築期相關方式成交

據一手銷售網的成交紀錄冊顯示，上述17個撻訂單位中，有14伙於2018年7月至9月期間成交，其餘3伙則於2019年4月至5月以招標形式成交，成交價介乎678.92萬至1,810.98萬元，涉及樓價總額逾1.7億元。

雲滙2期在2018年7月推出的首張價單，折實平均呎價為17,380元。（資料圖片）

當中，有12位買家選用「靈活付款計劃」，即在簽署臨約後240日內先支付15%樓價，其餘85%樓價於收樓後14日內支付；有4位買家選用「現金付款計劃」；以及一位選用「Upgrade置Smart 付款計劃」。

特色戶買家料損失271萬

據成交紀錄冊顯示，上述單位同樣於昨日終止買賣合約，料涉及10%至15%訂金，殺訂金額由約73.7萬至271.6萬元不等，料發展商合共殺訂逾2,441萬元。參考一月份新盤市場錄約23宗撻訂個案，涉及殺訂金額約3,600多萬元，是次單一樓盤的殺訂金額已佔上月全月近七成。

是次涉及樓價最大宗的撻訂單位，為10座地下A1室特色戶，以招標形式於2018年7月以1,810.98萬元成交，面積782平方呎，連638平方呎花園，屬三房間隔，呎價約23,158元。

代理：當日開售內地買家佔兩成

美聯分行助理區域經理梁兆堅表示，撻訂原因有可能「啲買家上唔到會」或「國內客番唔切黎香港。」他指，雲滙2期當日開售時，內地買家約佔兩成比例，而且多數買家均採用建築期付款，「（當日）唔使咁快上會，啲客咪buy（喜歡）囉。」

參考雲滙1期於去年3月份，亦出現單日連錄11宗撻大訂情況，全數買家均採用建築期付款方法，料發展商當時殺訂近1,500萬元。