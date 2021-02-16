西半山21 BORRETT ROAD天池屋每呎13.6萬沽　貴絕亞洲分層｜多相

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-16 13:35

牛年伊始，新盤市場即錄得矚目天價成交。長實集團（1113）旗下西半山波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD第1期，昨日（15日）、即年初四錄得項目第一宗成交。

連千呎天台泳池4.59億沽

據一手銷售資訊網資料，該23樓1室，連3個車位，以招標形式售出，成交價逾4.59億元，成交呎價13.6萬元，呎價創下亞洲分層戶的新高紀錄。

該單位實用面積3,378平方呎，屬五房間隔，連2,131平方呎天台、717平方呎前庭及88平方呎梯屋，同時設有私人泳池，是項目面積最大的「樓王」。

↓亞洲分層樓王平面圖↓

21 BORRETT ROAD第1期提供115伙，實用面積由2,075至3,378平方呎。項目設3幢大廈，座數以「1號及2號」、「3號及5號」、「6號及7號」區分，間隔主打四房及五房。

對上紀錄為MOUNT NICHOLSON 每呎13.2萬

翻查資料，上一個亞洲分層住宅最貴呎價紀錄，來自九倉（0004）及南豐合作發展的山頂MOUNT NICHOLSON第三期12樓C及D室，實用面積分別為4,242及4,579平方呎，2017年底由同一組買家購入，成交價分別為5.6億及6億元。

該兩單位的成交呎價均約13.2萬元，創當時亞洲分層單位呎價紀錄。不過，是次21 BORRETT ROAD將紀錄再推高3%。