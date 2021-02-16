啟德GRANDE MONACO周內開價　黃光耀：冀預算案減辣或放寬按保

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-16 16:29

會德豐旗下啟德MONACO第2期GRANDE MONACO，涉及247伙，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目主打兩房及三房戶，佔全盤約七成，料日內上載樓書，最快周內上載首張價單，本月推售。而示範單位將於本周四（18日）安排VIP優先參觀。

首批不少於50伙

定價方面，黃光耀指，項目將參考1期MONACO的成交呎價，並先推出高座第1座單位，首張價單不少於50伙。由於項目有景觀優勢，料較1期有約一成的提價空間。

參考1期MONACO至今已累售329伙，佔已推售單位約九成，套現39.2億元。特色戶最高呎價約3.58萬元；至於分層單位呎價最高為2.78萬元。

黃光耀（左二）期望政府推出有利樓市的政策，例如將八成按揭門檻由1,000萬元放寬至1,500萬元。

高座單位面積最大1512呎

GRANDE MONACO由兩座高座及4座低座住宅大樓組成，其中高座佔206伙，另低座特色單位佔41伙，實用面積由345至1,512平方呎，包括一房至四房間隔。

其中，高座的標準單位面積由345至961平方呎，採用兩梯三伙低密度設計。其中有29伙一房戶，面積由345至351平方呎；88伙兩房戶，面積由446至501平方呎；57伙三房戶，面積由573至829平方呎；28伙四房戶，面積為961平方呎。另有4伙特色單位，面積由1,349至1,512平方呎。

黃光耀：建議政府放寬按保

就政府快將公布財政預算案，黃光耀期望政府推出有利樓市的政策，他建議政府就樓市「減辣」及放寬按揭保險，例如將八成按保門檻由1,000萬元放寬至1,500萬元。