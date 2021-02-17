長實102.8億奪啟德跑道區最後一幅住宅地　呎價1.58萬近估值上限

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-17 18:53

地政總署公布，啟德第4E區2號住宅地盤，以102.8億元批出，中標者為長實集團（1113）。以是次最高可建樓面約64.81萬平方呎計，每呎樓面地價為15,861元，接近市場估值上限。是次為長實首次奪得啟德地皮。

長實指對香港未來經濟充滿信心

長實集團發言人表示，對投得啟德跑道區最後一幅住宅地皮感到欣喜，地皮位處啟德跑道前排，是唯一一塊單邊的地皮，而且毗鄰未來都會公園，認為該幅地皮是罕有的市區海景地皮，將發展為高質素的市中心海景豪宅項目。該集團又表示，對香港未來經濟充滿信心。

第4E區2號住宅地位於跑道前排，可望維港海景，為舊機場跑道區最後一幅私人住宅用地。地皮面積約11.78萬平方呎，最高可建樓面面積約64.81萬平方呎，其中住宅樓面面積佔62.5萬平方呎，餘下的可作商舖用途。

早前市場預計，該地皮每方呎樓面地價介乎1.3萬至1.64萬元，估值介乎84.3億至106億元。

上周截標共接5份標書

地皮上周四（11日）截標，共接獲5份標書，其餘入標財團包括新地（0016）、信置（0083）及嘉華國際（0173）。而會德豐地產則夥拍希慎（0014）以合資形式競投。

中海外去年底逾42.7億奪第4E區1號住宅地

翻查資料，上一幅批出的啟德地皮為跑道區第4E區1號住宅地，鄰近上述最新成交地皮，該項目於去年12月初以42.728億元批出予中國海外發展（0688），每方呎樓面地價為13,009元，略高於市場預期4%。不過該幅第4E區1號住宅地，為區內面積最細的地皮，而且望向九龍灣方向。