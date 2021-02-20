帝御．嵐天次輪推售128伙　美聯：半數買家攜父母揀樓｜持續更新

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-02-20 11:00

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門帝御．嵐天，將於今日年初九（20日）進行次輪銷售，涉及128伙。項目於昨日（19日）截票，累收逾4,342票，超額認購32倍。

【11:00】中原陳永傑：新春樓市氣氛「好勁」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑形容買家「水向低流，邊到平買邊到」，今年樓市開盤量大，反映發展商對前景樂觀，所以開盤價都主要會選擇貼市價，難以會有上年10%或以上的優惠，所以上年個種「1Q清袋」情況會減少，買家著重荀盤，會重質多過重量。

至於新春期間，陳永傑形容樓市氣氛「好勁」，初一、二都有單開，甚至會有貝沙灣等高價地段有千萬成交。

陳永傑相信，過去新盤推出後「1Q清袋」的情況將不復見。（韋穎芝攝）

【10:40】美聯布少明：樓盤為「父母幹樓」

美聯物業住宅部行政總裁布少明形容是次樓盤為「父母幹樓」，近5成客都攜同父母齊揀樓，加上入場門檻低，吸引年青客，場內逾8成為80、90後人士。

雖以項目用家為主，不過布少明亦稱，3厘半回報亦吸引約兩成投資者；又指新春期後預約睇樓情況超過預期一倍，市況樂觀。

布少明表示，項目投資回報約3厘半，因此吸引約兩成投資者到場。（韋穎芝攝）

【10:10】發展商開放B組客揀樓

帝御．嵐天分A、B組揀樓，其中A組最少認購兩伙，最多可買4伙；B組則可認購1至2伙。發展商約於上午10時，開放B組揀樓，現場所有，於售樓處大堂有約30人排隊等候。