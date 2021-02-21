經絡：新批出高成數按揭宗數及金額連升三個月　創半年新高

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-21 16:04

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，2021年1月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為4,605宗，較去年12月的3,878宗急升727宗或18.7%；金額為250.51億元，較去年12月的215.61億元上升34.9億元或16.2%，宗數及金額均連升三個月，並創半年新高。

而今年1月份新取用按揭保險計劃貸款宗數為1,565宗，按月下跌132宗或7.8%，金額則為86.6億元，按月下跌7.83億元或8.3%。

若對比去年同期，今年1月份新批出按揭保險計劃貸款宗數比去年1月的2,713宗，急增近七成（69.7%）或1,892宗；金額方面，則較去年1月139.65億元急增近八成（79.4%）或110.86億元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓價仍然高企，一般置業人士面對首期不足，高成數按揭的需求應運而生。

而今年1月份新取用按揭保險計劃貸款宗數，較去年1月的1,153宗，增加逾三成半（35.7%）或412宗；金額比去年同期58.44億元急增近五成（48.2%）或28.16億元。按年同期比較，新批出及新取用按揭保險計劃貸款的宗數及金額，均創該行有記錄以來新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，承造高成數按揭的個案有上升趨勢，反映在樓價仍然高企的市況下，一般置業人士面對首期不足，高成數按揭的需求應運而生。當中接近九成人士屬購買二手物業，相信包括不少受惠於「新按保」計劃的換樓人士。

曹續指，近期本港疫情趨緩，如疫情持續受控，相信經濟及樓市亦會加快回暖，屆時選用高成數按揭的宗數料繼續上升。