樓市小陽春｜東港城兩房吸8組客輪流睇樓　將軍澳中心現人龍

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-21 18:30

個別地區樓市出現「小陽春」。據代理指，將軍澳區今日睇樓量按周增加約三成，以用家為主。單計屋苑將軍澳中心周六、日兩天，已錄約3宗買賣，屋苑的管理處外出現二手睇樓的排隊人龍。

今午約4時許，將軍澳中心管理處外走廊，有逾10人在排隊登記睇樓，等候需至少15分鐘。港置分區董事劉浩勤指，不少睇樓客於一手市場回流，不排除是日出康城LP10的向隅客。

睇樓活動增加，價位亦獲支持，中原地產高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳中心9座高層E室，實用面積384平方呎，屬細兩房，原於去年7月以780萬元放盤，今日以738萬元沽出，呎價19,219元，樓價及呎價均創屋苑歷史次高。原業主2002年以約177萬元入市，持貨19年，帳面獲利561萬元或三倍。

對上一宗同類成交為11座中層D室，面積相若，於昨日以718萬元易手，即同類單位一日賣貴20萬元。

東港城兩房戶吸8組客睇樓

伍錦基又指，同區東港城一伙兩房戶，附有裝修，單日吸引8組客輪流睇樓，終以835萬元易手。單位為6座高層E室，面積524平方呎，望內園景，成交呎價15,935元。原業主持貨九年，帳面賺390萬元或87%。

↓東港城兩房單位直擊↓