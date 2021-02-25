Eason嫂徐濠縈潮牌銅鑼灣舊舖　每月4.8萬租出　較高位跌兩成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-25 13:44

銅鑼灣白沙道一向為潮牌集中地，街內一個曾經由陳奕迅（Eason）太太徐濠縈成立的潮店Liger承租的樓上舖位，新近以每月約4.8萬元租出予另一間時裝店，較對上一份租約租金回落約4%，同時也較高峰期的月租6萬元低約20%。

上述舖位為白沙道11號1樓，面積約1,000平方呎，去年8月份原本由時裝店以每月約5萬元承租，不過簽約不足一個月隨即簽下退租協議。此後舖位一直交吉，直至近日終於再以每月約4.8萬元租出，新租戶同為時裝店，以新租金4.8萬元計算，呎租約48元。

潮店Liger曾承租白沙道11號1樓舖位，售賣限量貨品時，往往吸引市民排隊搶購。（徐濠縈Facebook相片）

徐濠縈潮店Liger曾以低價3萬承租

事實上，上述舖位過去不時獲時裝店租用。翻查土地註冊處資料，上述舖位於2007年6月份曾以3.8萬元租出；至2009年1月份則獲陳奕迅妻子徐濠縈成立的潮流時裝品牌Liger低價承租，當時每月租金3萬元。不過，徐濠縈租用舖位約六年後，至2015年3月便被另一租戶高價搶租，首兩年月租5.2萬元，後兩年月租升至6萬元。

潮店Liger由徐濠縈在2008年成立，初期生意不俗，高峰期曾擁有5間分店。除上述白沙道分店外，2013年於銅鑼灣百德新街亦開設旗艦店，至2015年亦於尖沙咀商場K11增設據點。

曾擁五分店 成立十周年後結業

不過，在2018年、即Liger成立十周年時，徐濠縈宣布結束生意，更表明實體店及網上商店會一併結束。徐濠縈之後曾向傳媒表示，「自己真係好想唞一唞氣，唔捨得係啲同事。有時喺生意上遇到啲困難，自己都想唞吓氣。」

翻查資料，上述曾由潮牌Liger承租的白沙道舖位，由科達地產主席湯君明持有，湯氏於1998年10月以223萬元購入該舖。