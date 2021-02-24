梁志堅：消費劵措施僅屬杯水車薪　「有點都好過冇」

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-24 16:41

【財政預算案2021】新一份《財政預算案》對樓市著墨不多，亦未有提及任何有關樓市減辣的措施，會德豐地產主席梁志堅表示，樓市已不需要辣招，認為政府「又要有交易，又要有限制」，有感政府取態「十五十六」。

有感政府對樓市辣招取態「十五十六」

至於政府宣布正研究把東九龍五幅商業地，改劃作住宅用途，梁志堅認為，即使未來經濟出現復甦，也不會出現「唔夠商業地」的情況。被問及政府推出消費劵措施，梁志堅表示，這類派糖措施屬杯水車薪，「有點都好過冇」。

梁志堅又表示，疫情對經濟構成相當大的影響，「無論政府點幫手都好困難，希望疫情過後，市況可以慢慢回升。」他續指，會德豐今年將繼續以貨如輪轉形式推盤，預計今年銷售數字會較去年多，並對香港樓市有信心。

首兩個月累沽377伙 套現約60億

至於會德豐地產常務董事黃光耀表示，去年受疫情影響，會德豐部分項目延遲推出，最終集團去年全年售出約1,000個住宅單位，涉及116億元，另有價值約50億元的非住宅物業售出。而今年首兩個月，集團已沽出377個住宅單位，套現約60億元。

黃氏表示，今年集團將有6個項目推出，包括啟德MONACO的兩期發展、西南九龍GRAND VICTORIA、茶果嶺KOKO HILLS第二期、啟德沐泰街項目及區內跑道區項目，連同少量貨尾單位，預計合共涉及約2,550伙。

黃氏又指，目前土地儲備有700萬平方呎，料足夠未來4至5年發展，但仍會繼續吸納合適土地。