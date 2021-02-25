發展局黃偉綸：新財年推1.65萬伙住宅　鐵路項目佔近25%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-25 19:08

發展局今日（25日）公布新一個財政年度（2021/22年度）賣地計劃。發展局局長黃偉綸指，新財年將合共提供15幅住宅用地，當中7幅屬滾存地皮，涉約3,450伙，其餘8幅為新增住宅地，料提供2,550伙。15幅住宅用地，料共可提供約6,000伙，相信是自2010年度主動賣地後，官地數目最少的一個年度。

港鐵下財年推3項目 包括東涌東站1期

15幅住宅用地中，4幅在港島、一幅位於九龍、10幅位於新界。至於港鐵方面，下一個財政年度將提供3個住宅項目，位於東涌配電站、東涌東站第一期及將軍澳百勝角通風大樓，涉及約4,050伙；市建局則會推出6個項目，涉及約3,170伙，當中包括土瓜灣春田街首置盤。

官地連同「一鐵一局」項目，預期全年潛在土地供應1.65萬伙，與去年相若。此外，新財年政府亦會推3幅商業用地，包括東涌第57區、啟德第2A區1號地盤，及啟德第4D區2號地盤商業/酒店地。

下季度粉嶺及古洞住宅地登場 涉980伙

至於下一季度（4月至6月），政府將推出兩幅住宅用地，包括古洞及粉嶺住宅地皮，合共涉及980伙。另有有市建局的大角咀橡樹街及土瓜灣春田街首置項目，合共380伙，連同私人重建項目約170伙，三個土地來源合共提供約1,530個單位，按季少三成。

近年多個大型鐵路項目的供應已近尾聲，黃偉綸表示，未來仍有全新的鐵路項目推出，包括北環線及屯門南延線，未來或繼續以鐵路加物業模式發展。

土地共享先導計劃未接獲申請

面對市區住宅地供應緊張情況持續，他則表示，未來市建局會更積極尋找土地來源，又認為市建局的工作初見成效，下一個財政年度將推出3,170伙。至於土地共享先導計劃的進度，黃偉綸表示，目前有10個項目正在商討中，但仍未接獲正式申請。

對於昨日（24日）《財政預算案》公布，將研究把5幅東九龍商業地改劃作住宅，黃偉綸指，政府就住宅土地每年也有相應目標，商業用地則無清晰目標，市場對商業土地的胃口未必太強，而九龍東有相當數量的商業土地，故可以考慮轉作住宅。他重申，會考慮商業用地的實際使用貢獻，未必只看短期地價上落，會穩定推商業地。

被問此舉會否違反「起動九龍東」的原意，他指，改劃之後對九龍東作為第二個核心商業區影響不大，因未來九龍東仍陸續有商業樓面推出，日後規模或相當於中環。