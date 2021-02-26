城規申請｜ 茶果嶺村重建削至不足五千伙　公營房屋佔比勁減六成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-26 13:07

據城規會資料，去年3月份茶果嶺鄉民聯誼會與私人發展商就茶果嶺村，向該會申請發展多達5,643伙，不過新資料顯示，該方案提供住宅單位削減至4,984伙，較舊方案減少約11.7%或659伙。而且原先計劃提供94%公營房屋的比例，大幅降至不足40%，公營房屋伙數則由5,319伙，減至不足2,000伙，減幅逾六成。

資料顯示，上述發點地盤面積約496,466平方呎，當中468,458平方呎屬於政府土地，即佔94.4%。

該發展方案計劃原來計劃發展7幢樓高29層至41層的住宅大廈，住宅樓面242.91萬平方呎，涉及住宅單位5,643伙。當中5幢作為公營房屋，提供5,319伙。

公營房屋佔比由94%降至39.8%

不過新方案中，總住宅大廈幢數將削減至6幢，住宅樓面則減至220.43萬呎，樓面減幅約9.2%，提供伙數減至4,984伙。新方案又提及，當中只有39.8%面積作為公營房屋，即只有約1,983伙，較原先計劃大削減3,336伙或62.7%。

至於非住宅樓面方面，舊方案原計劃發展5幢樓高不少於4層的非住宅物業，非住宅樓面為12.64萬平方呎。新方案維持同樣幢數，但相關樓面則減至11.64萬平方呎。