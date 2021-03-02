維港滙 I 樓書曝光　開放式戶最細256呎起　短期開價

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-02 16:29

市區大型住宅項目再成市場焦點，由信和置業（0083）、會德豐地產、嘉華國際（0173）、爪哇控股（0251）及世茂集團（0813）合作發展的西南九龍麗盈街項目維港滙 I 今日（2日）公布樓書，最細單位實用面積256平方呎起，料短期內開價。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，維港滙 I 將於短期內開價，首張價單主要提供一房至三房戶。示範單位已接近完成，短期內安排傳媒參觀。

全盤主打兩房戶 佔222伙或42%

資料顯示，項目由4座28層至30層高的住宅大樓組成，提供524伙，戶型包括開放式至四房戶，實用面積256至2,189平方呎。以戶型劃分，主打的兩房戶佔222個單位，而一房及三房戶分別有110伙及112伙，面積較細的開放式戶則有23伙，而餘下單位為四房或特色戶。項目樓花期長約24個月。

圖中最左單位為第1期第3座(3B)2樓H室，實用面積256平方呎，設有平台19平方呎。（樓書資料）

最大複式戶達2189呎

據樓書資料，該盤最細的單位為第1期第3座（3B）2樓H室，實用面積256平方呎，並設有平台19平方呎。撇除特色戶型，標準戶最細一伙面積為277平方呎。

至於項目最大的單位為第1期第1座27至28樓複式A室，實用面積2,189平方呎，設有923平方呎平台及851平方呎天台。