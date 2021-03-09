西南九龍維港滙 I 加推53伙　折實售635萬起　本周六首輪銷售

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-09 16:15

由會德豐地產及信置（083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，本月初已先後推出兩張價單，涉及共216伙。發展商今日（9日）再加推第3號價單，涉及53伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，截至今午3點許，已接獲近1,400個意向登記，項目將於本周五（12日）截票，本周六（13日）進行首輪銷售。

第三張價單折實均價26073元 較首張貴6%

今日加推的53伙，面積由277至835平方呎，戶型由開放式戶至三房戶，涵蓋7個開放式單位、32個兩房單位及14個三房單位。

價單售價由794.3萬至2,995.8萬元，呎價由28,451元至35,878元，以最高20%折扣優惠計算，折實售價則由635.44萬至2,396.64萬元，折實呎價由22,760元至28,702元，折實平均呎價26,073元，較首張價單折實平均呎價24,628元，貴約5.9%。

左起為信和置業營業部集團聯席董事田兆源及會德豐地產常務董事黃光耀。（發展商提供）

當中，入場單位為3B座3樓H室，屬開放式間隔，面積277平方呎，價單售價794.3萬元，折實售價635.44萬元，呎價22,940元。

項目暫推269伙 預計套現逾39億

項目暫已推3張價單，合共269伙，包括23個開放式單位、88個一房單位、126個兩房單位及32個三房單位。

269伙單位的價單售價由794.3萬至2,995.8萬元，呎價由27,486元至35,878元，折實售價由635.44萬至2,396.64萬元，折實呎價由21,989元至28,702元，折實平均呎價25,383元。預計269伙可套現約39.32億元，折實套現約31.45億元。