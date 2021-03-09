阿里巴巴蔡崇信88萬租深水灣道兩洋房　六年長約涉逾6400萬｜多圖

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-09 19:39

不少名人富豪聚居的深水灣道，新近錄得矚目大額租務成交。阿里巴巴 （9988）執行副主席蔡崇信，以合共88萬元承租深水灣道70號兩間洋房，租約期均長達六年。以全期租約計，期內租金總值合共達6,462.7萬元。

每幢洋房月租44萬 呎租逾110元

上述洋房為中電嘉道理家族持有的深水灣道70號C號及D號洋房，據土地註冊處資料，該兩幢洋房的新租戶為MR. JOSEPH CHUNG TSAI，分別簽下兩份長達六年的租約，租約期由2021年1月16日至2027年1月15日，該兩幢洋房首三年月租分別為44萬元，隨後三年的月租分別升至45.76萬元。

↓深水灣道70號D號洋房內部環境↓

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資料顯示，MR. JOSEPH CHUNG TSAI為阿里巴巴 （9988）執行副主席蔡崇信，同時亦是螞蟻集團非執行董事。事實上，早前螞蟻集團招股上市，蔡崇信申報的地址亦為香港深水灣道70號。

洋房面積逾3900呎 呎租逾110元

據悉，深水灣道70號於2002年入伙，屋苑提供5座洋房，實用面積介乎3,979至4,049平方呎。是次出租予蔡崇信的C號及D號洋房，實用面積均為3,979平方呎，屬三層高洋房，採四房間隔，提供私人花園及兩個車位，以首三年租金計算，成交呎租高達約110.6元。