港鐵黃竹坑站第六期截意向　暫收10份意向書　碧桂園華懋參與

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-12 13:01

港鐵（0066）黃竹坑站物業發展項目「港島南岸」第六期已於今日（12日）下午2時截收意向書，截至下午1時許，現場暫收至少10份意向書。遞交意向書的發展商包括碧桂園（2007）、華懋集團、帝國集團、其士國際（0025）、爪哇控股（0251）、英皇國際（0163）、旭輝控股集團（0884）等。

第六期物業發展項目處於地段的東北面，為「港島南岸」最後一期，其住宅樓面面積上限為約503,765平方呎，提供不多於750個住宅單位。

黃竹坑站最後一期 提供不多於750伙

「港島南岸」位於黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞；「港島南岸」為一個綜合發展項目，並正分期進行發展。

萊坊料第六期估值約81億至91億

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文預計，該項目最少有30個發展商會遞交意向書，料最終有約10至15個發展商會正式入標。此外，他又預計，「港島南岸」第六期每呎補地價約1萬至1.05萬元，跟第五期相若，而連同補地價金額及分紅等因素合計，預計該項目每方呎樓面地價介乎約1.6萬至1.8萬元，即估值介乎約81億至91億元起。料住宅部分落成後每呎可賣約2.8萬元。