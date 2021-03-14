西南九龍維港滙 I 加推88伙　提價最多2.5%　周三次輪銷售108伙

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-03-14 15:42

由會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，昨日（13日）進行首輪銷售227伙，單日沽出約200伙，佔可售單位88%。發展商即晚加推88伙，戶型涵蓋一房至三房，扣除最高20%折扣優惠，折實售731.12萬至2,345.28萬元，折實呎價由22,866元至30,227元，折實平均呎價26,463元。

新加推4號價單、涉88伙，實用面積由286至794平方呎，包括22個一房單位（開放式廚房）、14個兩房開放式廚房單位、6個兩房玻璃廚房、15個兩房梗廚單位、26個三房一套，以及5個平台單位。價單售價由913.9萬至2,931.6萬元，實用面積呎價由28,583元至37,783元，平均呎價33,078元。

↓昨日首輪銷售場面↓

最低售價一伙為3B座2樓G室，屬一房平台單位，實用面積298平方呎，連51平方呎平台，扣除最高20%折扣優惠後，折實售731.12萬元，折實呎價24,534元。

周二晚上截票 周三即場抽籤

發展商指，撇除座向、樓層同景觀等因素，是次加價約0.5％至2.5%。發展商同日公布銷售安排，連同首輪未沽單位，落實周三（17日）發售108伙，面積由286至794平方呎，折實售731.12萬至2,345.28萬元，折實呎價由22,866元至30,227元，折實平均呎價26,305元，料可套現約18.81億元，折實後約15.05億元。

當日同樣會分A組及B兩組，A組每名登記人須揀選最少一個及最多三個指明單位，及須揀選最少一個實用面積為700平方呎或以上的指明單位；B組最少選一個但不多於兩個指明單位。項目將於周二（16日）晚上8時截票，周三即場抽籤。