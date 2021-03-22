租值2021｜中環超甲廈租金重創　四叔國金4層總部租值縮兩成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-22 13:14

受疫情影響，整體經濟活動放緩，部分企業削規模或改為「在家工作」，市場對寫字樓樓面需求下跌。據應課差餉租值最新數據，甲廈單位的租值普遍按年回落至少一至兩成，其中，超級甲廈中環國際金融中心（ifc）部分單位，新一年租值跌近兩成。附近的環球大廈、中環中心、皇后大道中九號等，新一年租值也按年出現回落逾一成。

據最新資料，作為恒地（0012）總部的國際金融中心2期的72樓、73樓、75樓及76樓，新一年度的應課差餉租值為1.275億元，較去年的1.58億元，回落19.92%。而同由恒地使用的71樓，最新租值為3,801.6萬元，較上一年的4,526.4萬元下挫16.49%。

澳博國金一期總部租值跌16%

至於國際金融中心1期部分寫字樓，租值也出現下挫。如由澳博（0880）租用作總部的30樓3001至3006號室，最新租值為985.2萬元，較去年租值1,172.4萬元下跌16.44%。而同一大廈由興業銀行香港分行租用的10樓至12樓，最新租值為7,141.2萬元，較上一年的9,064.8萬元，減少21.2%。

同樣位於港島核心區的甲級寫字樓，租值也有顯著回落。如本地投資者合組財團於2017年以402億元購入75%業權的中環中心，該大廈部分樓層單位的出現回落，其中該廈79樓1至3室，今年3個單位的新一年度租值合共1,179.6萬元，較去年的1,341.6萬元，按年挫12%。該樓層於由內地發展商君豪集團董事長石金禹於2017年以7.38億元購入，成交呎價高達55,854元，曾一度成為全港寫字樓新高。

中環中心頂層租值挫12%

此外，由國浩集團（0053）持有的中環中心50樓，最新租值為1,941.6萬元，也按年回落16.73%。國浩集團於2018年向資深投資者「物流張」購入上址。

商廈呎價王租值回落15.5%

其餘甲級寫字樓方面，現時為全港成交呎價最高、每呎達6.18萬元的皇后大道中九號34樓頂樓全層，下年度租值為712.8萬元，按年下挫15.5%。而呎價高達6.11萬元、全港商廈次高的金鐘夏慤道16號遠東金融中心33樓，最新租值為757.2萬元，按年下挫18.96%。