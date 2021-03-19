單位直擊｜西營盤高士台三房3809萬沽　六年實蝕逾155萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-19 10:00

西營盤健身中心URSUS Fitness出現群組爆發，區內的高士台1座，本月中旬亦被納入為強制​檢測大廈。有大廈業主於本月初率先售出單位，惟料需蝕部分雜費。據市場消息指，西營盤高士台1座中層A室，面積1,513平方呎，屬三房間隔，以3,809萬元成交，呎價約25,175元。

據了解，單位於今年1月開始放盤，當時叫價約3,950萬元，最終減價141萬元易手。原業主於2014年以約3,727.71萬元買入上述單位，持貨近六年，單位帳面獲利81.29萬元，僅升值2.2%。不過，若然計及釐印費、佣金等雜費，料實際需要蝕逾155萬元。

參考銀行的網上估價資料，中國銀行就上址的估價為3,875萬元，即成交價較估值低約2%。

↓高士台成交單位直擊↓

香島兩房908萬沽 帳面蝕33萬

此外，筲箕灣香島亦錄得一宗蝕讓，單位為2座低層E室，面積484平方呎，屬兩房間隔。以908萬元連租約成交，呎價約18,760元。

中原地產區域營業經理黎百祥表示，單位現時以1.96萬元租出，即租金回報率達2.6厘。原業主於2016年底以約941萬元買入單位，因打算將資金轉投另一種投資產品，故持貨五年易手，帳面蝕讓33萬元或3.5%。

黎百祥續指，3月香島錄得兩宗二手成交， 平均成交呎價為19,260元。